Дело генерала Цокова о мошенничестве прекратили после его гибели в СВО

Военные следователи прекратили ведение уголовного дела, которое было выделено в отдельное производство в отношении генерал-лейтенанта Олега Цокова, сообщает ТАСС .

В данном деле основной фигурант — экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов.

А дело Цокова прекращено по нереабилитирующим основаниям — из-за гибели военного в зоне российской спецоперации.

По версии следователей, Попов в составе организованной группы, в которую он входил вместе с Цоковым и бизнесменом Моисеевым. Цоков погиб в СВО прошлым летом, его посмертно удостоили звания Героя РФ. Моисеев находится в СИЗО.

Все они, по мнению следствия, причастны к хищению в прошлом году свыше 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, которые были приобретены военно-гражданской администрацией Запорожья для гумпомощи. Материалы были нужны для оборудования инженерных оборонительных сооружений. Их стоимость — более 130 млн рублей.

Следствие по данному делу окончено. Попову, кроме мошенничества, предъявили обвинение в служебном подлоге. Вину генерал-майор отрицает. Дело будет рассматривать военный суд.