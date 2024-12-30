Делимханов: нелегальных майнеров в Чечне приравняют к террористам

«В случае выявления нелегального майнинга, также влекущего за собой проблемы с электричеством, мы приравняем их к террористам, так как их действия наносят вред всему обществу», — сказал Делимханов.

Правительство РФ полностью или частично запретило майнинг криптовалют в тринадцати регионах России.

Ранее в Абхазии начались перебои со светом из-за бесконтрольного потребления электроэнергии владельцами майнинговых ферм.