Делимханов: нелегальных майнеров в Чечне приравняют к террористам
В Чечне рассказали о мерах к нелегальным майнерам криптовалют
Нелегальных майнеров в Чечне приравняют к террористам, заявил журналистам депутат Госдумы Адам Делимханов, сообщает РИА Новости.
«В случае выявления нелегального майнинга, также влекущего за собой проблемы с электричеством, мы приравняем их к террористам, так как их действия наносят вред всему обществу», — сказал Делимханов.
Правительство РФ полностью или частично запретило майнинг криптовалют в тринадцати регионах России.
Ранее в Абхазии начались перебои со светом из-за бесконтрольного потребления электроэнергии владельцами майнинговых ферм.