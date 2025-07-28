Делегация женщин-работников Кореи посетила Ленинский округ

Ленинский городской округ посетила делегация корейских женщин-работников во главе с заведующим отделом по делам общественных организаций трудящихся Центрального комитета Трудовой партии Кореи, товарищем Ким Чон Сун. Встреча прошла при участии и поддержке Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«Цель визита делегации Социалистического Союза женщин Кореи, возглавляемой представителем правящей партии, — укрепление сотрудничества и обмен опытом. Нам важно показать не только Москву, но и развитие малых городов, таких как Ленинский округ, и познакомить с передовым опытом в сфере образования, в частности, организацией детских лагерей и использованием новых технологий в школах», — сказала президент союза женщин России Екатерина Лахова.

Визит делегации начался с посещения Видновской средней общеобразовательной школы № 11, где с приветственным словом выступила председатель Центрального комитета Социалистического Союза женщин Кореи Чон Хян Сун.

«Наш визит в Московскую область имеет большое значение для укрепления дружбы и сотрудничества между женщинами России и Кореи. Обмен опытом в сфере образования и социальной политики является важным шагом на пути к построению лучшего будущего для обеих стран», — сказала Чон Хян Сун.

Для корейских коллег была организована экскурсия по школе, а также представлена презентация о развитии малых городов Московской области на примере Ленинского округа.

«Рады были приветствовать делегацию КНДР на территории нашего муниципалитета. Первая точка посещения в качестве знакомства с нашим округом была выбрана неспроста. Школу на 1 100 мест в ЖК «Эко Видное 2.0» мы открыли при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Дети в новый корпус школы № 11 пошли на 9 месяцев раньше планируемых сроков. Общеобразовательное учреждение построили по новому современному стандарту, для учеников здесь создали все условия для получения качественного образования: библиотека с IT-зоной и коворкингом, мастерские для девочек и мальчиков, большие спортивные залы, учебные классы со всем необходимым оборудованием и оснащением, просторная столовая и многое другое», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В ходе визита корейская делегация также посетила Музей-заповедник «Горки Ленинские», где они ознакомились с опытом работы Московского областного регионального отделения Союза женщин России в сфере патриотического воспитания молодежи. Гости узнали о роли Сергиево-Посадского детского культурного форума «Планета детства» в патриотическом воспитании детей и молодежи, а также приняли участие в патриотической акции «Вспомним всех поименно», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Для корейских женщин была проведена экскурсия по территории Музея-заповедника «Горки Ленинские».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.