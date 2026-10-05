Делегация Рузы участвовала в семинаре по поиску судеб бойцов Великой Отечественной

Семинар-практикум «Возвращая имена: поиск и установление судеб военнослужащих Великой Отечественной войны» прошел 3 октября на подмосковной площадке АДЦ «Новатор» в рамках проекта «Судьба солдата. Московская область».

Делегация Рузского округа вместе с коллегами из других муниципалитетов обсудила увековечение памяти защитников Отечества. Участники обменялись опытом работы с архивами и базами данных, разобрали современные методики поиска имен и судеб павших бойцов.

Татьяне Ивановне Швецовой передали документы о судьбе ее двоюродного деда — красноармейца Дмитрия Васильевича Лебедева 1920 года рождения. Его правнук Александр Кривенко прочитал посвященное прадеду стихотворение «Послание внуку». Валентине Алексеевне Кисленковой, дочери красноармейца Алексея Ивановича Никифорова, вручили орден Красной Звезды.

Представители Минобороны России, его Центрального архива, Национального центра исторической памяти, «Бессмертного полка России» и поисковых объединений разных регионов рассказали о военно-медицинских документах, системе «Память народа», поиске сведений о военнопленных и погибших авиаторах, применении нейросетей.

«Работа по установлению судеб военнослужащих — это важнейшая миссия, которая связывает поколения», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Он поблагодарил организаторов — региональное отделение Поискового движения России в Московской области и министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Руза находится на западе Подмосковья и была на пути врага, рвавшегося к Москве», — прокомментировал депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин.

Депутат подчеркнул, что поисковики устанавливают судьбы считавшихся пропавшими без вести бойцов. Благодаря им потомки павших со всей страны узнают места гибели защитников и приезжают в округ.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.