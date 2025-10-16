Делегация Комитета лесного хозяйства Подмосковья продолжает визит в Беларусь

Сегодня рабочая группа Мособлкомлеса во главе с председателем Комитета лесного хозяйства Московской области Алексеем Ларькиным работала на территории опытных лесхозов Минской области. Подмосковные специалисты перенимают опыт белорусских коллег в использования механизации при проведении лесохозяйственных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Особое внимание уделено опыту специалистов Боровлянского лесхоза. Его территория расположена вокруг Минска. Это определяет особую специфику ухода за лесами, схожую с Московской областью.

Делегаты Комлесхоза Подмосковья также посетили Аллею Героев Советского Союза — уроженцев Белоруссии и часовню с фотографиями бессмертного полка — работников этого лесхоза, где отдали дань памяти всем защитникам Отечества, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

По итогам работы отмечены наиболее интересные и перспективные решения для возможного применения в лесном хозяйстве Подмосковья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.