Делегация из Реутова приняла участие в празднике ко Дню людей с инвалидностью

В празднике приняли участие 34 представителя Реутова. Мероприятие объединило делегации из 60 местных организаций Всероссийского общества инвалидов со всего Подмосковья.

Министерство социального развития Московской области обеспечило централизованную доставку участников, организовало питание и вручение памятных подарков. Перед началом концерта для гостей работали развлекательные площадки, проводились мастер-классы и были открыты фотозоны.

Ведущей праздничного концерта стала Илона Броневицкая. В рамках торжественной части четырем местным организациям ВОИ вручили Благодарственные письма за помощь участникам СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.