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Делегация из Китая посетила индустриальный парк в Солнечногорске

Делегация производителей автокомпонентов из Китая посетила цифровой промышленный коворкинг «Индастриал сити» в индустриальном парке «Есипово», расположенный на территории городского округа Солнечногорск. Цель визита — изучение возможностей площадки, где в перспективе китайскими инвесторами планируется разместить промышленное производство. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Солнечногорска.

Посещение «Индастриал сити» стало ответным визитом по итогам рабочей поездки делегации подмосковного министерства инвестиций, промышленности и науки в Китай в конце апреля 2024 года.

Представители китайского бизнеса заинтересовались перспективами дальнейшего развития площадки «Индастриал сити» в Есипово и инфраструктурными решениями для резидентов.

Современные инжиниринговые системы, новый тип производственных помещений и удобная логистика будут способствовать своевременной реализации проекта.

«Развитие инвестиционного сотрудничества с Китаем — одно из важнейших стратегических направлений работы Подмосковья. Важной ее частью является создание комфортных условий для локализации, работы и дальнейшего развития компаний, решивших разместить производства в нашем регионе. Одним из эффективных решений мы видим площадки формата промышленного коворкинга, уже доказавшие свою востребованность у инвесторов», — отметила зампредседателя правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Партнер ХСА (Холдинг «Строительный Альянс») Артем Петрухин отметил, что ответный визит из Китая компании по производству автокомпонентов демонстрирует заинтересованность в сотрудничестве с помощью предлагаемых решений в цифровом промышленном коворкинге «Индастриал сити» в Есипово.

«Стоит отметить, что данный формат промышленной недвижимости востребован предприятиями, работающими в различных отраслях производства», — отметил Петрухин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.

Также глава региона отметил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.