Декан факультета информационных технологий университета «Синергия» Александр Захаров заявил, что требовать от школьника определиться с будущей профессией в 14 лет нереально. По его мнению, важно развивать профориентацию, но не мешать формированию личностных предпочтений, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам Захарова, в современной системе образования вводятся хорошие инициативы, такие как уроки финансовой грамотности или кибербезопасности, которые помогают школьникам лучше понять важные области знаний.

Идея познакомить их с трудовыми правами и обязанностями кажется полезной и своевременной. Однако он отметил, что сталкивается с проблемой: самоопределение в столь раннем возрасте сложно и иногда неправдоподобно.

«Многие студенты университета даже на втором и третьем курсах понимают, что выбрали не ту профессию. Требовать от школьника, чтобы он точно знал свою будущую профессию до 14 лет, неправильно», — пояснил Захаров.

Законный договор о работе со школьником возможен с 14 лет при согласии законного представителя — родителя или опекуна. В таком случае договор оформляется с учетом возрастных особенностей и необходимости постепенного профессионального становления.