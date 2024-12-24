Деятельность организации Help Heroes Of Ukraine признана в РФ нежелательной

сегодня в 09:00

В России Генпрокуратура признала нежелательной деятельность зарубежной неправительственной организации Help Heroes Of Ukraine (США), финансирующей ВСУ, сообщается на сайте ведомства.

Организация была основана в феврале 2022 года украинской диаспорой. Главное представительство расположено во Львове, также открыты отделения в Киеве, Кременчуге и Николаеве.

Help Heroes Of Ukraine принимает поступающую из Штатов так называемую гумпомощь.

Финансируется организация за счет пожертвований, в том числе средства направляют представители американского конгресса, политических и религиозных объединений США.

Члены данного объединения собирают деньги и отправляют снаряжение, экипировку подразделениям украинской армии. Также они передают бойцам ВСУ машины повышенной проходимости, дроны, средства связи и личной защиты.