Давка из-за халявы: почему люди готовы тратить часы ради бесплатного подарка

«С точки зрения психологии слово „бесплатно“ воздействует на человека гораздо сильнее, чем обычная скидка. Мозг воспринимает это как выигрыш и редкую возможность получить ресурс без потерь. Включается азарт, страх упустить выгоду и так называемый эффект дефицита: „если не возьму сейчас, потом не будет“», — пояснил Чепалов.

Поэтому люди готовы стоять в очередях даже тогда, когда объективно тратят больше времени и сил, чем стоит сам подарок. Для кого-то важна сама вещь, а для кого-то — ощущение победы. Например, студент может думать: «Я сэкономил деньги». Молодая девушка: «У всех будет эта новинка, и у меня тоже». Домохозяйка может воспринимать это как способ рационально распорядиться семейным бюджетом.

«Любовь к бесплатному сама по себе не является жадностью. Это нормальная особенность человеческой психики, которая формировалась тысячелетиями в условиях дефицита ресурсов. Однако у некоторых людей она усиливается жизненным опытом. Например, если человек рос в семье, где постоянно не хватало денег и звучали фразы „бери, пока дают“ или „вдруг потом не будет“», — рассказал специалист.

Чепалов уточнил, что обычно не участвуют в таких акциях люди, которые высоко оценивают свое время, заранее считают реальные затраты или не испытывают дефицита в подобных товарах.

«Чтобы не попадать в ловушку „бесплатного“, полезно задать себе вопрос: „Я бы купил эту вещь за свои деньги?“. Если ответ отрицательный, возможно, человек стоит в очереди не за товаром, а за эмоцией выигрыша», — заключил эксперт.

Ранее москвичи устроили давку в центре города из-за бесплатной косметики, которую раздавал один из популярных косметических брендов. Толпы жителей собрались возле магазина на Арбате. Они пришли, чтобы принять участие в акции и получить косметику известного бренда бесплатно. Но что-то пошло не так — люди буквально начали давить друг на друга.

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