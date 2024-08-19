Дания разрешила Киеву наносить удары по России своим оружием
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Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен в интервью телерадиокомпании DR заявил, что киевский режим имеет право применять датское вооружение для ударов по российской территории, сообщает РИА Новости.
«Если наносить удары по инфраструктуре или военным объектам, то это вполне в рамках правил войны», — сказал Расмуссен.
По его мнению, Нельзя устанавливать ограничение на использование датского оружия лишь на украинской территории.
Министр добавил, что ВСУ вторглись в приграничные районы Курской области якобы в рамках самообороны, а применение оружия Копенгагена на российской территории «входит в рамки правил».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из целей вторжения Киева в Курскую область является создание буферной зоны на территории России.