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Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен в интервью телерадиокомпании DR заявил, что киевский режим имеет право применять датское вооружение для ударов по российской территории, сообщает РИА Новости .

«Если наносить удары по инфраструктуре или военным объектам, то это вполне в рамках правил войны», — сказал Расмуссен.

По его мнению, Нельзя устанавливать ограничение на использование датского оружия лишь на украинской территории.

Министр добавил, что ВСУ вторглись в приграничные районы Курской области якобы в рамках самообороны, а применение оружия Копенгагена на российской территории «входит в рамки правил».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из целей вторжения Киева в Курскую область является создание буферной зоны на территории России.