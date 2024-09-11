Дана Борисова раскрыла секрет успешного избавления от алкогольной зависимости

Телеведущая Дана Борисова: в борьбе с алкоголизмом надо полагаться на себя

Российская телеведущая Дана Борисова, ранее публично боровшаяся с алкоголизмом, раскрыла секреты своего успешного избавления от этой пагубной привычки, сообщает Газета.ru .

По словам Борисовой, ключевым условием борьбы с алкогольной зависимостью является опора исключительно на собственные силы, а не на поддержку близких людей. Она подчеркнула, что зачастую помощь родственников и друзей может даже навредить человеку, страдающему от алкоголизма.

Вместо этого она рекомендует сосредоточиться на принципе «только сегодня». Телеведущая объяснила, что нельзя ставить себе долгосрочные цели по отказу от алкоголя, а нужно фокусироваться только на текущем дне.

Сама Борисова проходила лечение в закрытом реабилитационном центре на протяжении восьми месяцев. Она отметила, что самостоятельно не смогла бы справиться с зависимостью.

Ранее телеведущая заявляла, что колола своей 16-летней дочери «Оземпик», чтобы девушка похудела. При этом у препарата целый ряд негативных побочных эффектов.