Daily Mail: сиамские сестры-близнецы Хенсел из США намекнули на беременность

Американские сиамские близнецы Бриттани и Эбби Хенсел, которые родились с одним телом и двумя головами, опубликовали в соцсетях видеоролик с намеком о своей беременности, сообщает телеканал «360» .

Как пишет британская ежедневная газета Daily Mail, продолжительность ролика в соцсети TikTok составляет всего 30 секунд. Он состоит из серии новостных заголовков о жизни сестер Хенсел. Однако подписчики обратили внимание на последний заголовок, который гласит «Замужем, ждут ребенка».

В статье отметили, что пользователи начали активно интересоваться возможным интересным положением сиамских близнецов, но так и не получили ответа.

«Поздравляю! Быть мамой — это такое счастье. Желаю вам обоим безопасной и здоровой беременности и родов», — поздравил сестер Хенсел один из подписчиков.

Бриттани и Эбигейл Хенсел родились 7 марта 1990 года на севере США. У сестер общие внутренние органы, однако каждая контролирует свою половину тела. Также у девушек разные вкусы, увлечения и характеры. В 2021 году Эбби вышла замуж за медбрата Джоша Боулинга.

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