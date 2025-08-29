Daily Mail: Post Malone заметили на свидании с русской блогершей в Милане

Рэпер, как всегда, был в джинсах и ковбойской шляпе, в то время как инфлюенсер привлекала всеобщее внимание своим нежно-голубым платьем в стиле бэби-долл, которое подчеркивало её модельную фигуру. Когда они встретились взглядами и обменялись кокетливыми улыбками, между ними словно пробежала искра.

Поездка Post Malone в Милан произошла спустя несколько недель после того, как бывшая невеста музыканта Хи Сон «Джейми» Пак подала иск об отказе от дела об опеке над их ребенком в Лос-Анджелесе. Это событие стало для певца небольшой победой, так как калифорнийские суды часто назначают более высокие алименты на содержание детей. Однако борьба за опеку между экс-супругами еще не завершена.

Post Malone и Хи Сон стали родителями в 2022 году, у них родилась дочь. Их роман завершился в ноябре прошлого года, когда девочке было всего 22 года. После разрыва рэпер подал заявление на опеку над дочерью. Кроме того, несколько недель назад артист пережил разрыв со своей девушкой Кристи Ли.