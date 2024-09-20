Cybertruck на СВО поездят «до первого дрона», заявил Живов

Политолог, военэксперт и автор Telegram-канала «ЖИВОВ Z» Алексей Живов заявил, что отправленные из Чечни в зону СВО американские электромобили Tesla Cybertruck оснащены пулеметами, а использовать их можно как мобильные зенитные установки. Однако детищ компании Илона Маска, по мнению эксперта, ждет уничтожение при первой же встрече с FPV-дронами, сообщает Инфо24 .

«Я думаю, что Рамзан Ахматович (Кадыров, глава Чечни — ред.) может делать то, что считает нужным, но скорее всего, это больше про пиар. Такой Cybertruck довольно легко уничтожить вражеским дроном. С точки зрения пиара, наверное, это хороший ход, но лучше было бы вместо одного Cybertruck купить пять обычных пикапов», — высказался Живов.

По словам политолога, возможность использования Cybertruck на линии фронта сомнительна. Живов считает, что на ЛБС такие машины будут ездить «до первого дрона», а в целом на Cybertruck получится безопасно ездить только в тыловых зонах.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик с кадрами перемещения военных на электромобилях Tesla Cybertruck в зоне военной спецоперации. На них видно, как бойцы с пулеметов, установленных на электромобилях, сбивают беспилотники.