Counter-Strike: стало известно, как 77-летняя пенсионерка стала легендой Twitch

В интернете активно обсуждают новость о 77-летней жительнице Нижегородской области, Ольге, которую номинировали на международную премию по онлайн-игре Counter-Strike 2. Пенсионерка не просто умело играет, но и ведет трансляции с 2021 года, благодаря чему заслужила статус легенды Twitch среди пользователей. Ее фан-база расширилась до более чем 240 тысяч подписчиков. «Вечерняя Москва» выяснила больше подробностей об Ольге и разобралась, как увлечение компьютерными играми влияет на качество жизни людей старшего возраста.

Короткие ролики, демонстрирующие, как Ольга Ивановна мастерски ликвидирует противников в Counter-Strike, стали вирусными в Сети. Публику поразило, что пожилая женщина играет в компьютерные игры наравне с молодежью. Даже популярные стримеры, такие как Бустер и Эвелон, впечатленные ее успехом, решили помочь Ольге выплатить кредит. Кроме того, Бустер пожертвовал 150 тысяч рублей на протезирование зубов и лечение ноги. Теперь они иногда совместно проводят стримы, играя в различные игры.

Ольга обычно играет в Counter-Strike в формате «пять на пять». При такой тактике одного из членов команды можно исключить из игры с согласия остальных участников. Бывали случаи, когда сокомандники исключали Ольгу из игры, полагая, что она недостаточно хорошо играет. Ольга не обижалась на эти решения, соглашаясь с тем, что они обоснованы. Однако зрители не разделяли эту позицию и активно поддерживали Ольгу на ее стримах.

Психиатр, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова считает, что компьютерные игры могут быть полезны для пожилых людей, особенно если это совершенно новый вид деятельности для них.

«Если прежде бабушка или дедушка не играли в компьютерные игры и внезапно решили попробовать, то это может положительно сказаться на их качестве жизни. Этот вид интеллектуальной деятельности для их мозга будет новым, что сильно уменьшает риск когнитивных нарушений и снижает вероятность развития деменции. Причем играть можно абсолютно в любые игры. Освоение новых навыков в любом возрасте — хорошая тренировка для мозга», — пояснила специалист.

При этом важно помнить, что увлечение компьютерными играми должно быть умеренным, чтобы не нанести вред. По словам Жестковой, не стоит играть в компьютерные игры ночи напролет, поскольку это может привести к повышенной тревожности, перепадам настроения и нарушениям сна. Лучше выделять время для игр в вечернее время, чтобы обеспечить полноценный сон, заключила психиатр.

