CNN: иностранные студенты Гарварда в панике из-за решения Трампа

Из-за решения американского лидера Дональда Трампа запретить прием в Гарвард абитуриентов из других государств иностранные студенты находятся в «настоящей панике», сообщает «Лента.ру» .

Сопредседатель студсовета вуза Абдулла Шахид Сиал рассказал CNN, что многие студенты сейчас не уверены в своем статусе. Еще учащиеся опасаются, что им могут аннулировать визы, а также запретить въезд в Штаты, закрыть проводимые сегодня исследования.

«Многие из нас работали всю жизнь, чтобы поступить в такой университет, как Гарвард, а теперь мы вынуждены ждать и гадать», — поделился студент из Австрии Карл Молден.

Ранее Гарвардский университет подал в суд на администрацию главы государства из-за указанного запрета. В документе это постановление Трампа назвали «вопиющим нарушением» Конституции страны и других федзаконов.