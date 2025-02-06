Чувство вины и стресса: к чему может привести утренняя прокрастинация

Если вы начинаете утро с прокрастинации, откладывая важные дела на потом, это создает чувство вины и стресса, что мешает сосредоточиться, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Отсутствие четкого плана на день также приводит к тому, что вы тратите время на второстепенные задачи, чувствуете неопределенность и теряете концентрацию», — сказала Крашкина.

Она добавила, что проведение времени в социальных сетях или за просмотром новостей отнимает ценные минуты.

«Даже если кажется, что вы уделили этому всего пару минут, такие отвлечения могут незаметно перерасти в длительные паузы. Кроме того, неорганизованное рабочее пространство тоже снижает продуктивность: беспорядок отвлекает внимание и вызывает чувство дискомфорта», — рассказала специалист.

Крашкина предупредила, что недостаток физической активности по утрам сказывается на уровне энергии и способности сосредотачиваться. Утренние упражнения или короткая прогулка активизируют мозг и повышают настроение, а их отсутствие может привести к чувству вялости.

«Частые прерывания, вызванные уведомлениями, звонками или разговорами с коллегами, разрушают поток работы. Чтобы этого избежать, создайте временные блоки, когда вы полностью сосредотачиваетесь на задачах без отвлечений», — резюмировала психотерапевт.