«Чуть не упал»: обменянный россиянин о встрече в Москве

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Вернувшийся по обмену из США россиянин рассказал о встрече с Путиным

Вернувшийся по обмену из американской тюрьмы Роман Селезнев рассказал о встрече в московском аэропорту с президентом России Владимиром Путиным, пишет газета « Известия ».

Селезнев вернулся на родину в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и западными странами.

Он находился в американских тюрьмах по приговору суда в якобы совершенных киберпреступлениях.

По словам Селезнева, он верил, что Россия его не забыла и вернет на Родину.

«Это был грандиозный обмен. Когда прилетели, Владимир Владимирович лично пожал мне руку. Я чуть в обморок не упал», — поделился Роман впечатлениями с корреспондентом издания.

1 августа в Турции прошел обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном. В Россию вернулись восемь человек. В аэропорту их лично встретил российский лидер.