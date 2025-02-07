Чуть инсульт не разбил: фермера оштрафовали на 55 млн рублей за выпас коров

Семья Портняновых из Краснодарского края пасла коров на территории природного памятника, Минприроды региона подало на фермеров в суд и теперь требует 55,5 миллионов рублей, сообщает kp.ru .

«Сюда летом туристы на машинах колоннами прут. Закатами любуются, костры под гитарку жгут. Но что-то не помню, чтобы кого-то за это наказали… А тут… Чуть инсульт не разбил, когда сумму ущерба увидел — 55,5 миллионов!» — сказал глава семейства Виктор Портнянов.

Его семью обвинили в нарушении среды обитания краснокнижных животных, змей и птиц и нарушении верхнего слоя почвы.

В свою очередь, ассоциация «Народный фермер Кубани» считает ущерб надуманным. По словам главы организации Константина Юрова, сельскохозяйственные животные испокон веков паслись на берегу Таманского залива: именно это место стало причиной спора.