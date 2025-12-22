Объединенный поисковый отряд «КитежЪ» и «Азимут» совершил важное открытие — было найдено массивное чугунное колесо, относящееся к периоду расцвета паровых технологий. Артефакт обнаружили в удаленной и болотистой местности на подмосковных лугах, сообщили поисковые отряды Подмосковья.

Несмотря на тяжелые условия, энтузиастам удалось поднять и эвакуировать этот маховик. По предварительной оценке, он мог быть частью сельскохозяйственной машины конца XIX столетия. При содействии районных депутатов исторический объект теперь размещен в музее села Каринского, где он будет детально исследован экспертами.

