Чтобы помнить: в каких проектах ко Дню Победы можно поучаствовать в России
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В мае 2025 года в России пройдут торжественные мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, все желающие могут принять участие в патриотических проектах, сообщает «ФедералПресс».
«Сегодня, в настоящий период развития нашей страны, мне кажется, это особенно важно, тем более, когда, к сожалению, из жизни уходят наши ветераны», — заявила депутат Госдумы Ольга Занко.
Самые популярные и масштабные проекты — это «Волонтеры Победы» и «Бессмертный полк». В рамках первого уже сейчас можно пройти конкурсные испытания, 150 победителей смогут приехать в Москву и помочь организовывать парад Победы.
Формат шествия «Бессмертный полк» пока точно неизвестен, власти рассчитывают, что в нем можно будет поучаствовать очно.
Еще один ежегодный проект — это «Диктант Победы». В 2025 году он пройдет 25 апреля, основной смысл — проверка знаний участников о Великой Отечественной войне.