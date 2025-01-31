Чтобы помнить: в каких проектах ко Дню Победы можно поучаствовать в России

Россиян приглашают к участию в проектах «Волонтеры Победы» и «Бессмертный полк»

В мае 2025 года в России пройдут торжественные мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, все желающие могут принять участие в патриотических проектах, сообщает «ФедералПресс» .

«Сегодня, в настоящий период развития нашей страны, мне кажется, это особенно важно, тем более, когда, к сожалению, из жизни уходят наши ветераны», — заявила депутат Госдумы Ольга Занко.

Самые популярные и масштабные проекты — это «Волонтеры Победы» и «Бессмертный полк». В рамках первого уже сейчас можно пройти конкурсные испытания, 150 победителей смогут приехать в Москву и помочь организовывать парад Победы.

Формат шествия «Бессмертный полк» пока точно неизвестен, власти рассчитывают, что в нем можно будет поучаствовать очно.

Еще один ежегодный проект — это «Диктант Победы». В 2025 году он пройдет 25 апреля, основной смысл — проверка знаний участников о Великой Отечественной войне.