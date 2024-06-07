«Чтобы не было соблазнов»: Стас Михайлов пояснил, зачем ему охрана

Российский певец Стас Михайлов считает, что публичным людям нужна охрана, чтобы у них «не было соблазнов». По мнению артиста, охранники защищают звезд не только от перспективы возможного нападения, но и «от глупости», сообщает aif.ru .

Михайлов отметил, что перед телохранителями стоит задача не показывать, что они на самом деле есть. По словам певца, охранники должны быть незаметными, но обязаны помогать избежать конфликта — «правильно уйти, правильно разработать маршруты».

Артист также вспомнил ситуацию, которая произошла с ним 7-8 лет назад в Хабаровске. Тогда Михайлов сидел в ресторане и познакомился с компанией других посетителей.

«Но по мере поступления алкоголя в организм у людей начинает проскакивать панибратство в общении. И вот тогда задача охраны — все это мягко разрулить, чтобы уйти и никого не обижать, люди ведь ничего плохого не хотели», — сказал автор хита «Все для тебя».

Стас Михайлов также признался, что бывали случаи, когда слушатели обижались на него из-за охранников. По словам артиста, однажды его телохранитель не подпустил к нему мужа и жену, которые хотели взять автограф. Певец даже не успел повернуться, но пара выкрикнула ему фразу: «Вот ты как зажрался! Людей к себе не подпускаешь!». Самого Михайлова, по его словам, в этот момент застали врасплох и он «даже им ответить ничего не успел».