Что ждет гостей фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» на набережных

В Москве продолжается фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!». Гостям праздника рассказали, какие мероприятия пройдут на городских набережных, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фестиваль пройдет на таких площадках, как 4-й Каменский пруд на ВДНХ, Краснопресненская, Крымская и Нагатинская набережные, «Лужники», а также набережная Южного речного вокзала и Большого городского пруда в Зеленограде.

20 июня в 18:00 возле 4-го Каменского пруда на ВДНХ пройдет мастер-класс «Песочный город». 23 июня с 12:00 до 14:00 гостей фестиваля ждет мастер-класс «Лето в шляпке». В тот же день в 16:00 на площадке актеры будут читать стихи в рамках программы «Каникулы в городе».

20 июня в 10:00 у парка «Музеон» начнется мастер-класс по изготовлению значка с рисунком. Мероприятие платное, без регистрации. В этот же день с 16:00 до 18:00 пройдет занятие спортивного кружка Парка Горького. 21 июня в 10:00 гостей ждет тренировка по миофасциальному расслаблению. 23 июня в 10:00 на набережной пройдет сеанс йоги «Пробуждение души». Мероприятие платное, требуется регистрация. В 12:00 начнется урок танго.

20 июня в 18:00 на набережной у Корабельной улицы пройдут литературные чтения «Москва. Любимая. Летняя». 23 июня с 12:00 до 14:00 гостей фестиваля приглашают на арт-терапию «Блики лета».

21 июня в «Лужниках» пройдет мастер-класс, посвященный эфирным маслам. Он начнется в 10:00. Требуется регистрация. 23 июня здесь же можно будет заняться растяжкой с 10:00 до 12:00. В 12:00 начнется танцевальная тренировка, а в 16:00 стартует танцевальный флешмоб «Большая страна».

23 июня в 14:00 на набережной Южного речного вокзала состоится творческий мастер-класс «Летняя флористика». После этого пройдет мастер-класс «Течение Москвы-реки», а в 18:00 начнется дискотека.

23 июня в 12:00 на Краснопресненской набережной начнется флешмоб «Вместе веселей». После него артисты студии «Мечта» исполнят песни, а в 16:00 начнется вечеринка, на которой выступит DJ Gonzalez.

23 июня в 16:00 на набережной Большого городского пруда в Зеленограде стартует танцевальный флешмоб «Танцуем по-русски». Тем же вечером с 18:00 до 20:00 пройдет концерт «Летние голоса».

Ранее гости фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» поучаствовали в бесплатных уроках рисования. Мастер-класс проходил на Никитском бульваре.