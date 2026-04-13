Что будет с детьми Лерчек и Артема Чекалина? Отвечает адвокат

В случае трагедии с блогером Валерией Чекалиной, известной как Лерчек, дети могут остаться с родственниками или попасть под опеку государства — в детский дом, сообщил РИАМО руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры», адвокат Антон Ключко.

«Безусловно, желаем блогеру Лерчек выздоровления и долгих лет жизни, но если, к сожалению, такое случится, то детям будет назначен органами опеки опекун из числа близких родственников — бабушка, дедушка. Либо, если близких родственников нет, среди которых может быть назначена опека, тогда дети будут отправлены, к сожалению, в детский дом», — сказал Ключко.

Если Лерчек не станет до момента, когда приговор Артема Чекалина вступит в законную силу, в отношении него могут применить положения ст. 82 УК РФ (отсрочка отбывания наказания). Адвокат предполагает, что бизнесмен будет подавать апелляцию.

«Ему будет назначена отсрочка от отбывания наказания до достижения детьми четырнадцатилетнего возраста, но это в том случае, если он останется единственным родителем своих детей. Опять же, это право суда, но ни в коем случае не обязанность», — отметил адвокат.

Чекалина посадили в колонию на семь лет за перевод денег на счета нерезидентов с применением подложных документов, осужденный взят под стражу в зале суда. Тем временем его бывшая супруга и мать троих детей Валерия Чекалина борется с раком желудка. Недавно блогер родила четвертого ребенка от нового возлюбленного. В это же время у нее диагностировали серьезное заболевание.

Перед вынесением приговора Лерчек написала письмо в суд с просьбой проявить милосердие к бывшему мужу и дать ему условный срок. Она призналась, что не может спрогнозировать свое будущее. В случае трагедии Чекалина надеялась, что отец будет рядом с их общими детьми.

