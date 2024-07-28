Член Общественной палаты отреагировала на гибель автора Telegram-канала Grey Zone

Член Общественной палаты при президенте России Марина Ахмедова отметила, что надо быть безмозглым человеком, чтобы радоваться гибели автора популярного военного Telegram-канала Grey Zone, сообщает «ФедералПресс».

«Вот напрасно мне пишут с тем, что я должна злорадствовать, — в Мали в засаду попала группа ЧВК „Вагнер“ и был убит находящийся в ее составе админ канала Grey Zone. <...> А сейчас мне очень жаль — погибли русские люди. Надо быть примитивным безмозглым существом, чтобы радоваться этому. Я не только не радуюсь, мне горько и жаль», — отметила Ахмедова.

По ее словам, особенно ей стало горько после просмотра видео с телами, которые лежат в земле. Ахмедова выразила надежду, что РФ сможет достать тех, кто попал в плен, если там есть еще живые люди.

Ранее российские военкоры сообщили, что среди погибших в засаде боевиков в африканской Мали оказался автор и администратор Telegram-канала Grey Zone с позывным Белый.