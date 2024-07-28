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Член Общественной палаты отреагировала на гибель автора Telegram-канала Grey Zone

Ахмедова: только примитивное существо может радоваться гибели автора Grey Zone
Общество

Член Общественной палаты при президенте России Марина Ахмедова отметила, что надо быть безмозглым человеком, чтобы радоваться гибели автора популярного военного Telegram-канала Grey Zone, сообщает «ФедералПресс».

«Вот напрасно мне пишут с тем, что я должна злорадствовать, — в Мали в засаду попала группа ЧВК „Вагнер“ и был убит находящийся в ее составе админ канала Grey Zone. <...> А сейчас мне очень жаль — погибли русские люди. Надо быть примитивным безмозглым существом, чтобы радоваться этому. Я не только не радуюсь, мне горько и жаль», — отметила Ахмедова.

По ее словам, особенно ей стало горько после просмотра видео с телами, которые лежат в земле. Ахмедова выразила надежду, что РФ сможет достать тех, кто попал в плен, если там есть еще живые люди.

Ранее российские военкоры сообщили, что среди погибших в засаде боевиков в африканской Мали оказался автор и администратор Telegram-канала Grey Zone с позывным Белый.