Член Ассоциации ветеранов СВО обратился с просьбой к главе Ступина

К руководителю муниципалитета обратился ветеран спецоперации Александр Бутузов с просьбой помочь в улучшении жилищных условий.

«Я родился и учился в Ступино. В Ассоциацию ветеранов СВО вступил на случай, если вдруг кому-то понадобится моя помощь», — поделился герой.

Александр — глава большой дружной семьи. Вместе с супругой и 5 детьми он проживает в небольшом частном доме, принадлежащем его матери. Он отправился на СВО по мобилизации, служил в танковых и мотострелковых войсках. На данный момент является членом местного отделения Ассоциации ветеранов СВО. После возвращения домой администрация округа предложила герою новое место работы — МУП «ПТО ЖКХ», где герой продолжает трудиться на благо муниципалитета.

Глава округа дал поручение профильному заместителю проработать озвученный запрос. Планируется рассмотреть возможность предоставления герою земельного участка или единовременной выплаты.

Также к Сергею Мужальских обратилась представительница деревни Прудно. Жителей деревни волнует строительство гостиницы на земельном участке, взятом в аренду у муниципалитета. Данный вопрос будет проработан, а ответ предоставлен заявителю.

Прием жителей по личным вопросам проводится на регулярной основе. Записаться на прием можно во 2-ю и 4-ю среду месяца в кабинете № 115 здания администрации округа (г. Ступино, ул. Андропова 43А/2) с 9.00 до 10.00.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог.

В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.