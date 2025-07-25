Читать и пробовать новое: психолог рассказал, как мужчине сохранить молодость

КПТ-терапевт Сергей Горбатовский заявил, что главная проблема мужчин, приводящая к старению — это «окаменение психики». Для сохранения молодости стоит чаще читать сложные или непривычные тексты, пробовать новое и слушать людей с другой точкой зрения, сообщает «Секрет фирмы» .

О возрастных изменениях у представителей сильного пола сигнализируют частые отеки под глазами, изменение цвета кожи, нарушение осанки и морщины, а также резкий набор веса, сказала косметолог Impulse Device Алена Шевердина.

Это может проявляться раздражительностью по мелочам, непринятием нового и негативом молодежи: так мужчины выражают тревогу и страх быть «вытесненным». Для сохранения жизненной энергии важна не только физиология, но и общее состояние психики, отношение к себе и образ мыслей.

Человек, который соблюдает гигиену сна, двигается и не подавляет эмоции, часто может выглядеть на 5-15 лет моложе, заключили эксперты.