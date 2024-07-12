Чистку прудов начали в центральном парке Реутова

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Как рассказала замглавы города Лилия Богданова, два пруда в Центральном парке — часть дренажной системы зеленой зоны, они спасают зону прогулок и отдыха от сезонных подтоплений.

«Зеркало воды очищается регулярно, а вот более глубокая очистка от скопившейся грязи и мусора не проводилась 4 года», — уточнила Богданова.

Работу ведут сотрудники МБУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» и реутовского «Водоканала». В настоящее время идет откачка воды, затем начнется очистка заиленного дна.

Такая «уборка» поможет сохранить экосистему прудов — вода станет чище, корневая система растений будет лучше снабжаться кислородом.

О рыбках, черепашках и других обитателях прудов тоже позаботились: волонтеры-экологи отсаживают их в аквариумы, чтобы потом вернуть в естественную среду обитания.

Работы будут закончены в течение 2 недель.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.