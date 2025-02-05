Число участников в 5 потоке столичной «Академии инноваторов» выросло в 2,5 раза

В юбилейном пятом потоке московской «Академии инноваторов» поучаствовали в 2,5 раза больше разработчиков. Регистрация закончилась, были отобраны 100 самых перспективных решений, которые будут развиваться в рамках акселератора, сообщила заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Среди отобранных проектов — площадка для обучения на основе ИИ, система слежения для нефтепромышленности, стоматологическое оборудование. Заявки на участие отправили около 7 тыс. человек, отметила заммэра.

«Это в 2,5 раза больше, чем в прошлый раз. 60% из них — москвичи. Свои проекты также представили разработчики из Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Челябинска, Сочи и еще 185 городов России», — рассказала Сергунина.

В этот раз в потоке «Академии инноваторов» принимали участие специалисты из 12 дружественных государств. Среди них Нигерия, Белоруссия, Алжир, Казахстан и Вьетнам. Наибольшее количество разработок предлагается в таких направлениях, как образование, информационные технологии, промышленность, электронная медицина и др.

Так, студентка Первого МГМУ им. И. М. Сеченова сделала портативный сканер. Он позволяет проводить диагностику болезней, связанных с ротовой полостью.

Специалисты из Нигерии сделали интерактивную образовательную платформу. Она дает возможность адаптировать обучающие материалы под любого пользователя. Искусственный интеллект проводит анализ того, что нравится человеку. На основе этого ему предлагают программу для обучения.

Студент НИУ ВШЭ предложил проект по разработке программ и сайтов с дополненной реальностью. Решение могло бы использоваться в парках и музеях. Его задача в том, чтобы дополнительно привлечь внимание людей к экспонатам с помощью интерактивных вариантов навигации, квестов и игр.

Среди участников пятого потока есть авторы цифровой платформы для печати узоров, принтов на ткани, справочника для беременных женщин с рекомендациями на основе ИИ, разработки в сфере керамической 3D-печати.

Юбилейный поток акселератора начнется 7 февраля. В рамках образовательной программы будут проводиться мастер-классы, консультации, лекции. Участники совместно с экспертами команды смогут доработать собственный продукт. После этого им дадут возможность показать разработку инвесторам и заказчикам.