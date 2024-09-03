Число преступлений, совершенных нелегальными мигрантами, выросло втрое в РФ

Число преступлений, совершенных нелегальными мигрантами, увеличилось втрое в России. Наиболее тяжелая обстановка складывается в Москве, сообщает пресс-служба СК РФ .

Председатель СК России Александр Бастрыкин провел совещание по вопросам расследования преступлений, совершенных мигрантами. В ходе мероприятия было озвучено, что в 2024 году иностранцами было совершено 23 847 криминальных деяний. Число тяжких преступлений возросло на 12%, до 4 935.

Количество преступлений, совершенных нелегальные мигрантами, увеличилось втрое. Также на 69% возросло количество криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов. Бастрыкину доложили, что наиболее сложная обстановка складывается в столичном регионе.

На совещании было отмечено, что иностранцы все чаще стали демонстрировать негативное отношения к россиянам, в том числе к правоохранителям и участникам спецоперации.

Глава ведомства отметил, что преступления случаются при попустительстве ответственных должностных лиц. Он также подчеркнул важность жесткого реагирования на происшествия, которые связаны с мигрантами.