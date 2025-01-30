Число погибших в ДТП снизилось на 40% в Павловском Посаде

Сотрудники Госавтоинспекции Павлово-Посадского городского округа подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 2024 год, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В совещании приняли участие: старший инспектор КПО управления Госавтоинспекции по Московской области Татьяна Семенова, начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России «Павлово-Посадский» Евгений Круглов и заместитель начальника отдела Госавтоинспекции ОМВД России «Павлово-Посадский» Михаил Ланских.

В рамках итогового совещания было рассмотрено состояние аварийности на территории обслуживания Госавтоинспекции в Павлово-Посадском городском округе.

Следует отметить, что принятыми мерами по стабилизации дорожно-транспортной аварийности, за прошедший год, удалось сократить число раненых в ДТП на 25%, по сравнению с аналогичном периодом, по числу погибших зафиксировано снижение на 40%.

В ходе совещания участники обсудили приоритетные вопросы, связанные с деятельностью Госавтоинспекции и пути их решения. Также поставили задачи на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.