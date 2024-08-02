Число поддельных купюр в Подмосковье сократилось на треть

В Московском регионе банковскими специалистами в первой половине 2024 года были выявлены 1 592 поддельные купюры. Это на 36,5% меньше, чем в первом полугодии 2023 года, сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

В регионе за этот период мошенники подделали 49 купюр номиналом 5 000 рублей, одну двухтысячную купюру и две купюры номиналом 1 000 рублей каждая.

Среди подделок были выявлены и иностранные купюры. Традиционно лидирует доллар США. С января по июнь 2024 года в Подмосковье было выведено из оборота 5 таких купюр. В Москве обнаружено 647 фальшивых долларов, 14 фальшивых банкнот евро и 4 подделки китайских юаней.

Изучить основную информацию о всех банкнотах Банка России, находящихся в обращении, и их защитных признаках можно в специальном приложении. Стоит обратить внимание, что приложение не проверяет подлинность банкнот.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.