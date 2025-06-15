Число пенсионеров в России сократилось на 200 тысяч за квартал

Российских пенсионеров стало меньше на 200 тысяч за три месяца

За первые три месяца 2025 года число пенсионеров в России сократилось на 208 тысяч человек — с 41,169 млн на 1 января до 40,961 млн к 1 апреля, сообщает РИА Новости .

Эти данные приводит Социальный фонд России, отмечая, что пенсионеры сейчас составляют более 28% населения страны.

Среди получателей пенсий 33,38 млн — пенсионеры по старости, 2,19 млн — по инвалидности.

Особое внимание привлекает тот факт, что около 8 миллионов пенсионеров (почти каждый пятый) продолжают трудовую деятельность. Эксперты связывают это как с экономической необходимостью, так и с желанием многих пожилых людей оставаться социально активными.

Демографы указывают на несколько возможных причин сокращения численности пенсионеров: естественная убыль населения, последствия пенсионной реформы и изменения в правилах назначения выплат.