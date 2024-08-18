Число камер наружного видеонаблюдения в Богородском округе превысило 3 тыс.

Современные видеокамеры, установленные в парках, скверах, школах, детских садах и на стадионах, способствуют общественной безопасности, антитеррористической защищённости, снижению уровня вандализма.

Заместитель начальника управления региональной безопасности администрации Богородского округа Михаил Пичугин: «Сегодня у нас действуют 3236 камер. Из них количество неисправных стабильно держится на уровне 2-3%, что является допустимым показателем. Особое внимание уделяем установке камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов. В 2023 году установлено 355 таких камер, в 2024-м — пока 294. Охват жителей — более 20 тысяч. В этом году, по просьбам жителей, появится дополнительно 80 камер в крупном микрорайоне Заречье».

Адреса для установки камер определяют совместно управляющие компании, Ассоциация председателей многоквартирных домов Богородского округа и межмуниципальное управление МВД «Ногинское». В систему видеонаблюдения включены и контейнерные площадки. Рядом с ними в октябре этого года установят ещё 18 камер. Дополнительно заявки принимаются от тех, кто обратился на портал «Добродел», на горячую линию главы округа, а также в ходе встреч жителей с депутатами.

По итогам прошлого года Богородский округ вновь занял первое место в рейтинге муниципальных образований Московской области по направлению «Безопасный регион».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил надежду, что биометрию будут применять во всех сферах, в том числе в интересах безопасности.

«Биометрия — это неизбежность. Но я согласен, что это все основано на принципах добровольности. Действительно, никто никого не заставляет. Я еще раз на свою колею заеду. Это (применение биометрии — ред.) удобно, поэтому люди соглашаются, потребители услуг соглашаются и охотно используют биометрию. Поэтому я думаю, что распространение, внедрение ее будет очень-очень заметным. Хотелось бы, чтобы это было во всех сферах, в том числе и в связанных с безопасностью человека», — сказал Воробьев.

