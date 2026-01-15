Число безнадзорных собак в Подмосковье сократилось на 54% с 2019 года

В Подмосковье с 2019 года количество безнадзорных собак, прошедших программу ОСВВ, уменьшилось на 54%, а число обращений по покусам снизилось на 46%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Московской области продолжается реализация программы «Отлов – Стерилизация – Вакцинация – Возврат», направленной на гуманное регулирование численности безнадзорных животных. В 2025 году по этой программе обработано более 9,3 тысячи бездомных собак.

С 2019 года количество собак без владельцев, прошедших ОСВВ, сократилось на 54%. Также на 46% уменьшилось число обращений в медицинские учреждения по поводу укусов безнадзорными животными. Специалисты при отлове стараются минимизировать стресс для животных. После отлова собак доставляют в пункты временного содержания, где они проходят карантин, обработку от паразитов, вакцинацию, стерилизацию, а также получают микрочип и желтую ушную бирку. После восстановления неагрессивные собаки возвращаются в привычную среду обитания. Агрессивные животные остаются в приютах до устройства к новым владельцам или пожизненного содержания.

О безнадзорной собаке без отличительной бирки можно сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 550-65-22. При встрече с животным рекомендуется сохранять спокойствие, не делать резких движений, не кормить с рук и не провоцировать собаку.

В министерстве напомнили, что регистрация и чипирование домашних собак в Подмосковье обязательны. Заявление на регистрацию можно подать онлайн через региональный портал госуслуг. На учет могут ставить питомцев и юридические лица, включая питомники, СНТ, гаражные кооперативы, предприятия и ИП.

