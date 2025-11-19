Чиновница из Воронежа обругала земляков на фоне сумки Louis Vuitton

В Воронеже разгорелся скандал вокруг выступления заместителя мэра Людмилы Бородиной, которая на форуме местных предпринимателей заявила о «токсичности и неблагодарности» горожан, жалующихся на плохую уборку города, сообщает «КоммерсантЪ» .

Чиновница, рядом с которой во время выступления находилась сумка, напоминающая аксессуар Louis Vuitton стоимостью около 500 тысяч рублей, утверждала, что в Москве и Санкт-Петербурге «с их огромными бюджетами не чище», а в Нижнем Новгороде ситуация со снегом и ливневой канализацией якобы хуже.

Мэр Воронежа Сергей Петрин оперативно отреагировал на скандальное заявление, заявив, что «проблемы нужно решать, а не критиковать горожан», и пообещав, что его заместитель больше не будет допускать подобных высказываний.

При этом дорогостоящий аксессуар вице-мэра остался без комментариев градоначальника.

