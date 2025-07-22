Чинивший дороги чиновник пообещал «не убегать на СВО» после смертельного ДТП
Зампредседателя правительства Забайкалья Алексей Гончаров заявил, что не намерен «ни прятаться, ни убегать на СВО» после устроенного им смертельного ДТП, сообщает «Подъем». Ранее чиновник попал в аварию на Mercedes — его авто выехало на «встречку» и врезалось в другую машину, в результате чего погибла женщина-пассажир.
По словам Гончарова, он потерял управление над транспортом после того, как в темное время наехал на неровность. Чиновник утверждает, что он «не просто выскочил на встречную полосу», а его «выбросило на „встречку“», причем далее он пытался вернуться на свою сторону, но допустил столкновение.
Зампред областного правительства добавил, что в момент аварии был в нормальном состоянии — не уставший, не уснувший и трезвый. Вместе с тем политик подчеркнул, что не снимает с себя ответственности за случившееся.
«<…> Я алкоголь не употребляю в принципе. <…> Я ответственности с себя не снимаю. <…> Я не собираюсь ни прятаться, ни убегать на СВО или еще что-то», — утверждает Гончаров.
Заместитель председателя забайкальского правительства отметил, что готов оказать необходимую помощь пострадавшей стороне.
После аварии в соцсетях начали писать, что сам Гончаров еще в 2019 возглавлял министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья. В ответ чиновник заявил, что на ремонт всех дорог не хватает денег.
«Я отвечал за региональные дороги, это была федеральная дорога. В целом проблема по дорогам есть: недостаточно денег, чтобы все дороги привести в нормативное состояние», — сказал он.