Четыре образовательных учреждения Балашихи готовы к учебному году после капремонта

В Балашихе завершен капитальный ремонт четырех образовательных учреждений в рамках реализации Народной программы — они откроют двери 1 сентября 2025 года, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

В преддверии нового учебного года депутаты Мособлдумы фракции «Единой России» Тарас Ефимов и Владимир Шапкин проинспектировали готовность объектов, в том числе школы № 32 и гимназии № 1 имени Героя России А. В. Баландина.

Ход работ в гимназии № 1 оценил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов. Он отметил, что ремонт идет строго по графику и находится на завершающей стадии: «Идут последние работы по благоустройству. Мы видим уже готовые классы, даже мебель уже внесена. Главное сейчас — подготовка к 1 сентября, финальная уборка. В Балашихе в этом году 4 образовательных учреждения открывают двери после капремонта — это большое событие для всего округа».

Директор гимназии Анна Скоропупова рассказала о ключевых обновлениях.

«В гимназии создан современный пищеблок полного цикла на первом этаже, а также новый актовый зал, которого ранее не было в планировке. Увеличены площади учебных помещений, появились современные раздевалки для начальной и старшей школы. Открыт новый кабинет информатики, комната детских инициатив и учительская. Ожидаем завершения благоустройства спортивного ядра с воркаут площадкой, беговой дорожкой и сектором для прыжков в длину», — отметила Скоропупова.

Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин в ходе рабочего визита оценил готовность школы № 32 к новому учебному году — это пятая инспекционная поездка парламентария на объект: «Все основные работы выполнены: инженерные коммуникации проверены, смонтированы и находятся в рабочем состоянии. Сейчас устанавливают оборудование, светильники и стеклянные двери. Строители заверили, что оставшиеся доработки, фасадные работы и благоустройство будут завершены в срок, 1 сентября приеду поздравить ребят с обновленной школой».

Также 1 сентября после капитального ремонта откроются детский сад № 17 при школе № 7 и дошкольное отделение № 23 гимназии № 1 в микрорайоне Железнодорожный.

Ранее стало известно, что в Московской области перед началом учебного года было обновлено 57 школ.

«У нас продолжается масштабная президентская программа капитального ремонта образовательных организаций — в этом году обновили 57 школ. Мы также строим большое количество новых. На этой неделе команда Минстроя еще раз объедет все объекты, которые требуют особого внимания, где проведен капитальный ремонт, чтобы убедиться — все готово к началу учебного года. Ну, а задача глав округов — позаботится о том, чтобы у школ было все необходимое — учебники, методические материалы», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.