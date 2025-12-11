Четыре молодые семьи в Подольске получили сертификаты на жилье в 2025 году

В 2025 году в Подольске четыре молодые семьи получили сертификаты на покупку жилья, а также были организованы летний отдых для детей и реализованы программы поддержки молодежи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2025 году в Подольске продолжилась активная реализация молодежной политики. Четыре молодые семьи получили сертификаты на приобретение жилья. Власти планируют выдать такое же количество сертификатов и в 2026 году, сообщил глава округа Григорий Артамонов.

Для детей организовали летний отдых и оздоровление, в том числе для детей участников спецоперации. Ребята отдыхали в муниципальных центрах и на Черноморском побережье.

Работа с молодежью ведется на базе МБУ «Молодежный центр «Территория будущего». За год здесь провели более 600 мероприятий по патриотическому воспитанию, профориентации и развитию талантов. Молодежь Подольска участвовала в крупных региональных и федеральных событиях.

В 2025 году состоялось 11 тематических слетов, включая первый слет волонтеров округа, который собрал 160 добровольцев. Волонтерский центр на улице Ульяновых стал ключевым звеном в оказании помощи жителям во время пандемии, режима ЧС и приеме беженцев. С началом спецоперации центр отправил более 25 тонн гуманитарного груза и обработал свыше 1 000 заявок от семей мобилизованных.

В рядах добровольцев зарегистрировано более 5 000 жителей. В округе создан ресурсный центр, объединяющий волонтеров южного Подмосковья. По данным на 1 января, в Подольске проживает 88 158 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что порядка 6 тыс. человек примут участие в региональной программе «Герои Подмосковья».

«Время героев» — у нас уже первые ребята работают. И мы, как вы и говорили, запускаем региональный проект. Это тоже очень востребовано, порядка 6 тыс. ребят будут принимать участие», — сказал Воробьев.