Четверо волнтеров из Ленинского представят муниципалитет на региональном конкурсе

В подмосковном Ленинском городском округе состоялся муниципальный этап конкурса амбассадоров волонтерского движения Московской области. По итогам отбора четыре активиста движения «Волонтеры Подмосковья» будут представлять муниципалитет на региональном этапе, где определятся амбассадоры «Волонтеров Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Особенно радует тот факт, что волонтерское движение в нашем муниципалитете объединяет молодых людей разных возрастов — от 12 до 17 лет. И некоторые участники присоединились к нам сравнительно недавно, всего несколько месяцев назад, но уже активно проявили себя в реализации социальных проектов. Более того, они стали настоящими лидерами мнений среди сверстников, успешно вовлекая в добровольческую деятельность своих одноклассников и распространяя ценности волонтерства в школьной среде», — отметил заместитель главы городского округа Иван Гетман.

В конкурсе приняли участие воспитанники образовательных учреждений округа. Каждый кандидат представил самопрезентацию, рассказал о своем содействии в организации волонтерских мероприятий и реализации социальных проектов. Отбор финалистов осуществлялся по установленным критериям оценки через систему баллов, выставляемых по результатам индивидуальных собеседований и анализа представленных материалов. В результате конкурсного отбора были определены четыре финалиста, которые продемонстрировали наиболее значительные достижения в волонтерской деятельности и обладают успешным опытом реализации социальных проектов.

Стать волонтером в Ленинском округе может стать любой желающий с 12 лет. Для участники волонтерских объединений действует ряд мер поддержки.

«Меры поддержки волонтеров в Московской области включают финансовую помощь (страхование жизни и здоровья, возмещение расходов, губернаторские премии), организационную поддержку (награды, содействие в работе с властями и учебными заведениями, участие в форумах), информационно-консультационное сопровождение (продвижение проектов, помощь в оформлении документов), а также методическую помощь (обучение, обмен опытом)», — рассказал руководитель Молодой гвардии Ленинского округа, член жюри муниципального конкурса амбассадоров волонтерского движения Московской области Данила Сорокопудов.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.