Чернышенко: в новых регионах РФ создают все условия для самореализации молодежи

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Замглавы правительства РФ Дмитрием Чернышенко заявил, что для молодежи из новых регионов РФ — ЛДНР, Херсонская и Запорожская области — создаются все условия для профессиональной и личностной самореализациию. По его словам, подростки-уроженцы новых регионов также активно участвуют в программах Росмолодежи и получают гранты для реализации соцпроектов, сообщает kp.ru .

«Свыше 1 тыс. заявок от ребят из новых регионов поступило в 2023 году на грантовые конкурсы Росмолодежи. Победителями стали 100 проектов, которые получили гранты на сумму более 51 миллиона рублей», — рассказал Чернышенко.

Помимо этого, свыше 260 представителей новых субъектов посетили Всемирный фестиваль молодежи-2024 на федеральной территории «Сириус». Еще 75 участников стали частью Волонтерского корпуса фестиваля, отметил зампредседателя правительства.

Также в новых российских регионах функционируют отделения Общества «Знание», которое Чернышенко назвал одним из ведущих институтов молодежной политики. Уже свыше 800 человек выступили в качестве лекторов на различных площадках, добавил Чернышенко.