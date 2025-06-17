Черешчатый дуб представляет Подмосковье на Всероссийском конкурсе

В России продолжается голосование по выбору главного дерева страны 2025 года по версии программы «Деревья — памятники живой природы». В конкурсе принимают участие 70 деревьев-долгожителей, имеющих соответствующий статус. Подмосковье представляет черешчатый дуб возрастом около 200 лет, растущий на территории усадьбы «Суханово» в Ленинском округе. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Это уникальное дерево в три обхвата — свидетель многих исторических событий. Дворянская усадьба Суханово — заповедное имение князей Волконских, памятник архитектуры русского классицизма конца XVIII–XIX веков. Кроме исторического, эти места имеют еще и важное экологическое значение: в местных лесах отмечено обитание птиц, занесенных в Красную книгу Московской области — черного коршуна и среднего пестрого дятла. Я призываю жителей Подмосковья отдать голоса за наш уникальный дуб», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В национальный реестр старовозрастных деревьев России внесено 72 дерева, растущих в Московской области. Реестр ведется в рамках программы «Деревья — памятники живой природы», которую осуществляют Совет по сохранению природного наследия нации, Рослесхоз, Рослеслзащита и Авиалесоохрана. Проголосовать за подмосковный дуб можно до 1 августа на сайте программы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.