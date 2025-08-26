Человекоподобный робот гулял по Арбату и объявлял «восстание машин»

На Арбате запечатлели на видео робота, который гулял по улице, общался с людьми и пытался зайти в пекарню. Во время прогулки машина также заявляла прохожим, что началось «восстание машин», сообщает «МК: срочные новости» .

В объектив оператора попал андроид серебряного цвета и ростом примерно с подростка. Он гулял рядом с людьми и общался с ними. Машина говорила «привет», жаловалась, что не может попасть в пекарню и озвучивала другие фразы.

Робот даже обменялся рукопожатием с одним из мужчин, но перед этим спросил, чистые ли у него руки. Когда все больше людей начали стягиваться к необычному «прохожему», андроид вышел на пешеходный переход и побежал на другую сторону улицы.

Ранее власти оценили возможный налог на труд роботов в России.

