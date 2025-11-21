Чеховский техникум отправит гуманитарную помощь участникам СВО

Студенты, преподаватели и родители Чеховского техникума приняли участие в акции по сбору гуманитарной помощи для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«В ходе акции была собрана необходимая помощь, включая лекарства по запросу военнослужащих, которые способны сохранить здоровье и жизни, теплые носки, символизирующие домашнее тепло и заботу, а также письма со словами поддержки, которые служат моральным подкреплением и вдохновляют на победу», — рассказали в техникуме.

Вся собранная помощь будет передана волонтерам и направлена на Сватовское направление.

В учебном заведении отметили, что каждый предмет, каждая упаковка лекарств и каждое искреннее слово наполнены заботой и поддержкой, что подчеркивает единство и доброту сообщества Чеховского техникума.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.