Чат, ссылка, «поимка мошенника»: аферисты развели москвичку на 1,4 млн рублей

Пенсионерка обнаружила, что стала участницей чата в одном из мессенджеров. Она подумала, что это ее коллеги и не удалила чат. Затем горожанка перешла по размещенной там ссылке и отправила запрошенный код. После этого москвичке начали звонить якобы сотрудники различных финструктур. Женщине рассказали, что от ее имени выписана доверенность, поэтому злоумышленники пытаются завладеть ее сбережениями.

Аферисты убедили жертву в необходимости участия в поимке преступников. Для этого женщина должна снять со счетов деньги и передать их курьерам, которые доставят их на «проверку».

Пенсионерка по указанием мошенников несколько раз ходила в банк и снимала деньги. И ее не остановили сложности со снятием, а приглашение на беседу в службу безопасности она проигнорировала, как ей посоветовали злоумышленники. Все снятые деньги пожилая москвичка передавала посыльным, называвшим ей кодовое слово. За неделю она отдала свыше 1,4 млн рублей и только потом поняла, что стала жертвой обмана.

Работа специалистов по установлению преступников находится на контроле в Хорошевской межрайонной прокуратуре.

