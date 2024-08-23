Часть средств с продаж на выставке «100% креатив» будет направлена жителям приграничья

Московский областной форум «100% креатив» стал площадкой для проведения подмосковной акции «Доброе дело». Часть средств с продаж на выставке-ярмарке направят на помощь жителям приграничных территорий России, вынужденно покинувших места постоянного проживания на фоне боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Российский народ так устроен, что любая беда — объединяет. И, когда мирные жители Курской области попали в такую тяжёлую ситуацию, то мы всем миром помогаем. Будь то сбор гуманитарной помощи или, как сегодня на нашей выставке-ярмарке, перечислить часть средств с продажи», — отметил зампредседателя Мособлдумы Олег Рожнов.

Подмосковные предприниматели, принявшие участие в выставке-ярмарке, к данной инициативе отнеслись положительно.

«Мне позвонили предварительно, спросили — готова ли я помочь. Я сказала, что готова. Я в принципе «за» благотворительности, часто принимаю в подобных акциях участие», — поделилась мнением основательница бренда украшений Дарья Шулаева.

Настрой коллеги разделила и ее соседка по павильону, представлявшая на ярмарке собственный бренд одежды Александра Федотова.

«Это очень важно. Вообще помогать нужно. И мы тоже всегда участвуем в благотворительных акциях от торгово-промышленной палаты, поэтому здесь для нас вопрос вообще не стоял. Нам предложили — мы, конечно, согласились, без каких-либо сожалений, наоборот с пониманием, что это правильно, в такое тяжелое время — просто необходимо. Здорово, что такие инициативы есть», — сказала она.

Посетителей выставки акция лишила сомнений что-то купить — ведь приобретенная вещь не только останется на память о форуме, но и будет символом протянутой руки помощи тем, кто в этом сегодня особенно нуждается.

«Я однозначно что-то приобрету, мы вот только прошлись, познакомились с ассортиментом. И я думаю, что каждый, понимая, что участвует таким образом в благотворительности — сделает так же, как и я. Это очень важно не только для тех, кому мы помогаем, но и для нас», — подчеркнула посетительница выставки-ярмарки Валентина Ширалиева.

Вырученные с продаж средства направят на самое необходимое: детскую одежду, лекарства, средства личной гигиены и другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с главой городского округа Власиха Германом Потапчуком поблагодарил жителей муниципалитета за помощь соотечественникам в Курской области.

«Прекрасно, что у нас в каждом городе есть инициативные люди, которые объединяют вокруг себя других для решения актуальных проблем», — сказал Воробьев.