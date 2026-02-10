Чак-чак может быть вреден для здоровья россиян

В РФ с 1 января появился государственный стандарт на производство чак-чака. Что включено в ГОСТ, чем полезно и вредно блюдо, рассказывает « Вечерняя Москва ».

Чак-чак — мучное восточное изделие, создаваемое из частиц теста в виде палочек. Их обжаривают в кипящем растительном масле, склеивают с помощью сиропа, меда. По ГОСТу, чак-чак может быть как неглазированным, так и глазированным шоколадом, декорированным.

Согласно документу, блюдо должно быть в виде полусферы, конуса, пирамиды. Палочки необходимо равномерно залить медом или сиропом.

ГОСТ представляет собой неизменяемую рецептуру. Если в нем написано, что в блюде должны быть конкретные ингредиенты, то они точно там окажутся. Аналоги использовать не будут, рассказала диетолог Елена Соломатина.

Она рассказала, что пользы в чак-чаке почти нет. Блюдо имеет высокую энергетическую составляющую.

Так, мука, мед, сахар и иные ингредиенты увеличивают гликемический индекс продукта. Появляется инсулин, отметила диетолог.

«И если полученную энергию не сжечь „здесь и сейчас“, то организм будет перерабатывать инсулин в жир, который пойдет в жировую ткань», — отметила Соломатина.

Избыточное энергетическое питание рискует спровоцировать появление диабета. В будущем глюкоза ухудшит состояние сосудов. Они станут хрупкими и менее эластичными.

Соломатина порекомендовала за раз съедать максимум 50 грамм чак-чака. Перед этим необходимо употребить какой-нибудь салат и избежать резкого повышения уровня глюкозы.

