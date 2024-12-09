По информации из соцсетей Сумленного, сбор средств для Украины проводится от имени некоммерческой организации «Центр европейской инициативы по устойчивости», которой руководит он сам.

«Текущий сбор средств — не первая военная помощь Сумленного ВСУ», — говорится в сообщении. Так, в июне 2024 года он лично доставил 120 дронов через Львов и Киев на Авдеевский фронт, груз был упакован в пластиковые чемоданы.

Кроме того, по данным RT, Сумленный собирал средства на закупку дронов для 47-й и 92-й бригад ВСУ.

В 2004–2005 годах Сумленный работал в РБК, а с 2006 года живет в Германии. Он мог быть завербован спецслужбами Германии в период с 2005 по 2014 год, отмечается в материале.