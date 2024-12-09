Бывший российский журналист Сумленнный поставляет дроны для ВСУ
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Бывший российский журналист Сергей Сумленный, коорый получил гражданство Германии, ведет сбор средств на дроны для ВСУ, сообщает RT.
По информации из соцсетей Сумленного, сбор средств для Украины проводится от имени некоммерческой организации «Центр европейской инициативы по устойчивости», которой руководит он сам.
«Текущий сбор средств — не первая военная помощь Сумленного ВСУ», — говорится в сообщении. Так, в июне 2024 года он лично доставил 120 дронов через Львов и Киев на Авдеевский фронт, груз был упакован в пластиковые чемоданы.
Кроме того, по данным RT, Сумленный собирал средства на закупку дронов для 47-й и 92-й бригад ВСУ.
В 2004–2005 годах Сумленный работал в РБК, а с 2006 года живет в Германии. Он мог быть завербован спецслужбами Германии в период с 2005 по 2014 год, отмечается в материале.