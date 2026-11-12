Бывший разработчик MAX назвал бесплатную расшифровку голосовых сильной стороной

Главным отличием мессенджера MAX от Telegram и WhatsApp является интеграция с государственными сервисами через Цифровой ID, сообщил РИАМО бывший разработчик MAX Федор Лагутин.

«Мне кажется, что главное отличие — это интеграция с госуслугами через Цифровой ID. В остальном это такой же мессенджер», — сказал Лагутин.

Он добавил, что технически превратить MAX в единую экосистему для общения, платежей и получения государственных услуг вполне реально. Однако для этого потребуются время и финансовые вложения.

«С точки зрения разработки — вполне возможно, вопрос лишь в том, сколько времени и денег это потребует. С точки зрения маркетинга все очень зависит от способа подачи продукта пользователям, рекламы и всего остального», — пояснил бывший разработчик.

По его мнению, скорость работы — одно из возможных преимуществ объединения разных сервисов в одном приложении. Пользователям не придется постоянно переключаться между несколькими программами, чтобы воспользоваться разными функциями.

Также бесплатная расшифровка голосовых сообщений — одна из сильных технических сторон MAX, заключил эксперт.

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